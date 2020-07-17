В Рязани выхаживают младенца, родившегося с весом 880 граммов

17 Июль 2020 2020-07-17T11:20:32+03:00

Малыш переведен из реанимации в интенсивную терапию, а медики в шутку говорят, что он уже «богатырь»

Изменить размер текста: A A

В Рязани в Областном клиническом перинатальном центре выхаживают младенца, который родился с весом 880 граммов. Среди крох с низкой или экстремально низкой массой тела этот мальчик – самый маленький.

К счастью, он преодолел этап реанимации, где за него дышал аппарат, и теперь получает интенсивную терапию:

«Он был в очень тяжелом состоянии и заставил всерьез поволноваться всех врачей, которые участвуют в спасении таких малышей. Но теперь мы в шутку говорим, что он уже «богатырь» - весит 1200 граммов. А если серьезно, предстоит еще огромная работа», - передает слова заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Ирины Борисовой пресс-служба минздрава.

Борисова добавила, что в перинатальном центре таким детям также проводят реабилитацию, восстановительную терапию, профилактику анемии, рахита и ретинопатии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU