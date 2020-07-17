В Рязани выхаживают младенца, родившегося с весом 880 граммов
В Рязани в Областном клиническом перинатальном центре выхаживают младенца, который родился с весом 880 граммов. Среди крох с низкой или экстремально низкой массой тела этот мальчик – самый маленький.
К счастью, он преодолел этап реанимации, где за него дышал аппарат, и теперь получает интенсивную терапию:
«Он был в очень тяжелом состоянии и заставил всерьез поволноваться всех врачей, которые участвуют в спасении таких малышей. Но теперь мы в шутку говорим, что он уже «богатырь» - весит 1200 граммов. А если серьезно, предстоит еще огромная работа», - передает слова заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Ирины Борисовой пресс-служба минздрава.
Борисова добавила, что в перинатальном центре таким детям также проводят реабилитацию, восстановительную терапию, профилактику анемии, рахита и ретинопатии.
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ИСТОЧНИК KP.RU