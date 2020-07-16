Елена Сорокина – об устранении последствий урагана: Сработали слаженно, но есть над чем работать

16 Июль 2020 2020-07-16T23:46:26+03:00

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина оценила работу городских служб по устранению последствий непогоды. Как сообщила градоначальница на официальной странице Facebook, за несколько дней в диспетчерские службы поступило более 100 адресных ориентиров:

«Было зафиксировано порядка 50 обращений от граждан по обрывам контактных проводов и линий электропередач и 29 случаев повреждения уличного освещения. Все потребители оперативно были подключены к электроснабжению, сейчас завершается восстановление освещения в соответствии с нормативами и требованиями», - написала Елена Сорокина.

Руководительница вечером 16 июля проверила ход работ по нескольким адресам. На улице Пугачева и Щорса восстанавливали уличное освещение, на улице Чернышевского опиливали деревья, на улице Татарской чинили ливневую канализацию и отсыпали проблемный участок щебнем.

«В целом городские службы слаженно реагировали на все инциденты, но есть еще над чем работать. Профильные управления и подведомственные муниципальные предприятия должны быть готовы к любой нештатной ситуации», - заключила Елена Сорокина.

16 июля в Рязани городские службы ликвидировали последствия непогоды. Фото: www.facebook.com/glavarzn

ИСТОЧНИК KP.RU