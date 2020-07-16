2020-07-16T18:18:19+03:00
Общество

В Рязани начали формировать список дворов для благоустройства в 2021 году

Один из объектов программы года текущего 16 июля посетила глава администрации города
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Фото: www.facebook.com/glavarznФото: www.facebook.com/glavarzn
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В Рязани начали формировать список дворов для комплексного благоустройства в 2021 году. Об этом глава администрации города Елена Сорокина сообщила на личной странице в Facebook.

«Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя ремонт проездов, устройство освещения, установку малых архитектурных форм, оборудование детских игровых площадок. Получить консультацию по участию в этой программе можно в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по телефону 8 (4912) 25-38-30», - пишет градоначальница.

16 июля Елена Сорокина побывала на одном из объектов, где уже идут работы, - на улице Бирюзова, 31к1.

«Я пообщалась с подрядчиком, поручила особое внимание уделять качеству выполнения всех этапов благоустройства, при асфальтировании дороги в соответствии со всеми нормами и требованиями обустраивать канализационные люки. К приемке работ мы будем подходить очень тщательно, все должно быть выполнено качественно и в срок», - рассказала руководительница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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