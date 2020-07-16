2020-07-16T17:26:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Любимов поручил провести антикоронавирусные рейды по ТЦ и магазинам

Губернатор Рязанской области обратился к полиции, Роспотребнадзору и собственникам организаций
Антон КОНОВАЛОВ
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16 июля губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с очередным обращением к гражданам из-за коронавируса. На сей раз прозвучало обращение и к ведомствам – полиции и Роспотребнадзору – с просьбой провести рейды против нарушений введенных в регионе ограничений.

«Мы не можем себе позволить, чтобы нас накрыла новая волна заболеваемости, только теперь уже из-за прямой ответственности некоторых людей. Поэтому я прошу Роспотребнадзор совместно с полицией в кратчайшие сроки организовать и провести рейды по конкретным объектам, в том числе ТЦ, магазинам, и в случае выявления нарушений привлекать к ответственности владельцев», - сказал Любимов.

Поводом для такого обращения стало несоблюдение требований Роспотребнадзора как самими организациями, так и посетителями.

«У нас сохраняется режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет и людей с серьезными хроническими заболеваниями, масочный режим и социальная дистанция. Я вас уверяю, что сейчас это реальная необходимость. Однако часть граждан восприняла снятие ограничений как окончательную победу над вирусом. К сожалению, это далеко не так. Вирус по-прежнему опасен, пандемия не закончилось», - заявил губернатор.

При этом, по словам Любимова, именно на собственниках возобновивших работу заведений лежит ответственность за оказание услуг с нарушением ограничительных мер.

«В очередной раз напоминаю владельцам гостиниц, хостелов, баз отдыха об условиях загрузки номерного фонда 50%, собственникам ресторанов и кафе – о соответствующей расстановке столов 1,5-2 метра [друг от друга] или оборудовании перегородок. В спортклубах и фитнесс-центрах также необходимо соблюдать все положенные рекомендации. То же самое относится к музеям и библиотекам», - отметил глава региона в видеообращении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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