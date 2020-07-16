2020-07-16T15:26:28+03:00
Недвижимость

Бывшему жителю Рязани выставили счет за тепло в квартире без батарей

Томин давно переехал в другой город, но про оплату рязанского жилья не забывает
Антон ВОХЕЧ
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Батареи отрезаны! Но плату за тепло требуют. Кадр из видеосюжета.Батареи отрезаны! Но плату за тепло требуют. Кадр из видеосюжета.
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Бывшему жителю Рязани Юрию Томину выставили счет за отопление в квартире без батарей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Долг составил ни много, ни мало, а 55 тысяч рублей. Томин на кадрах видеосъемки уточняет, что мог бы погасить задолженность, если бы «она была разумной»:

- Крыша как текла 35 лет, так и течет. Батареи отрезаны, за что платить?взыскал с ООО «РЭкС» материальный ущерб, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы на общую сумму более 500 тысяч рублей.

В сюжете говорится о том, что семья Томиных давно переехала в Тольятти. Однако Томин привозит сестре деньги на оплату квартиры на год вперед, и та платит помесячно. Но за абсурд Юрий платить не готов.

В Рязани потребовали оплату за тепло в квартире без батарей.

Напомним, что буквально на днях суд взыскал с ООО «РЭкС» материальный ущерб, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы на общую сумму более 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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