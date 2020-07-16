2020-07-16T16:35:32+03:00
Общество

Стало известно поселение, где местный глава вырубил 40 гектаров березы

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Материалы переданы в суд
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Чиновник, который обвиняется в незаконном заключении договора на вырубку 40 гектаров леса, верховодил в Задубровсом сельском поселении Шиловского района. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, следователи Шиловского МСО завершили расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий с нанесением ущерба 560 тысяч рублей в виде 580 кубометров спиленных берез (читать подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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