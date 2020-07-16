Новый вратарь ФК "Рязань" пропустил мяч на четвертой минуте

16 Июль 2020 2020-07-16T15:10:13+03:00

Надо отдать должное - его коллега пропустил позже два гола

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ФК "Рязань" подписал трудвое соглашение с 22-летним голкипером Леонидом Балаганским (10.05.1998 г.р. Рост:187, вес:85). Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Балаганский - воспитанник питерской СДЮСШОР "Зенит". Он начал свою профессиональную карьеру в "Динамо-СПб". Затем два сезона защищал ворота ФК "КАМАЗ" (Набережные Челны).

В ФК "Рязань" Леонид примерил майку под номером 16. В стартовом составе он занял место в воротах в товарищеской встрече с подмосковным "Сатурном", игрок которого Кавындиков распечатал уже на четвертой минуте ворота соперников. Во втором тайме место в воротах ФК "Рязань" занял Правкин, пропустивший уже два гола. Итог 3:2 в пользу хозяев поля - раменского "Сатурна".

Напомним, что подготтовка ХК "Рязань" к новому сезону получится явно скомканной - игрок основной команды заболел коронавирусом. На самоизоляцию отправили всех, с кем он теоретически мог контактировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU