Сельский рязанский чиновник ответит в суде за вырубку березы на 560 тысяч рублей
Следователи Шиловского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении главы администрации одного из сельских поселений, который превысил должностные полномочия, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, в марте 2019 года глава сельского поселения заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем на вырубку деревьев, которые находились на территории земель сельхозназначения.
На основании данного договора на территории площадью более 40 га вырубили березы объемом более 580 кубометров и общей стоимостью более 560 тысяч рублей.
Следствие собрало все доказательства по делу, в связи с чем материалы отправились в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU