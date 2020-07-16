2020-07-16T13:06:21+03:00
Происшествия

Сельский рязанский чиновник ответит в суде за вырубку березы на 560 тысяч рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела
Яков РЫКОВ
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Следователи Шиловского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении главы администрации одного из сельских поселений, который превысил должностные полномочия, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, в марте 2019 года глава сельского поселения заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем на вырубку деревьев, которые находились на территории земель сельхозназначения.

На основании данного договора на территории площадью более 40 га вырубили березы объемом более 580 кубометров и общей стоимостью более 560 тысяч рублей.

Следствие собрало все доказательства по делу, в связи с чем материалы отправились в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Сельский рязанский чиновник ответит в суде за вырубку березы на 560 тысяч рублей
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