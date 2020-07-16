В Рязанской области шесть человек сдали первые ЕГЭ на 100 баллов

16 Июль 2020 2020-07-16T12:53:12+03:00

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Появились результаты ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ. В Рязанской области максимальный результат в рамках итоговой аттестации по этим предметам показали шесть человек.

100 баллов по географии получили два человека – из Ермишинского и Захаровского районов. Юноша из Касимова продемонстрировал исчерпывающие знания в информатике.

А больше всего среди экзаменованных 3 июля оказалось знатоков литературы. Это учащиеся школ №№17, 73 и выпускница прошлых лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU