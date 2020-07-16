Бывший главрач рязанской ГКБ №10 трудоустроилась в Туле

16 Июль 2020 2020-07-16T13:21:18+03:00

Теперь Ольга Быстрова работает инфекционистом и даже получила благодарность за борьбу с COVID-19

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Бывший главный врач рязанской ГКБ №10 Ольга Быстрова, 13 февраля уволившаяся с должности после череды скандалов, трудоустроилась врачом в инфекционном отделении инфекционного госпиталя №1 ГУЗ «Городская больница №11 города Тулы».

На новом месте бывший руководитель рязанской больницы работала в разгар пандемии коронавируса и даже получила за это благодарность от губернатора Алексея Дюмина.

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«За верность врачебному долгу, высокий профессионализм, работу с коронавирусной инфекцией (COVID-19)», - написано в распоряжении главы региона.

Также Ольга Анатольевна успела стать лауреатом проекта «Человек труда», получив благодарность от депутата Государственной Думы РФ Владимира Афонского.

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Напомним, что Ольга Быстрова возглавляла рязанскую ГКБ №10 с 2009 года. За время ее руководства из больницы уволились многие профессионалы, а ее материально-техническое состояние вызывало множество вопросов. Сейчас стационар передан в управление ОКБ, но за полгода, что больницей руководит главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов, видимых изменений к лучшему там так и не произошло.

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ИСТОЧНИК KP.RU