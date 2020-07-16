Полку рязанцев с коронавирусом вновь прибыло

16 Июль 2020 2020-07-16T11:12:37+03:00

Подтвердился COVID-19 у 38 человек, выявлен еще у 39

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В Рязанской области продолжают ежедневно выявлять почти одинаковое (с колебаниями 1-3 случая) число заболевших коронавирусной инфекцией. По крайней мере, плавный график дает официальная статистика, публикуемая опергруппой при региональном правительстве.

Так, 16 июля диагноз COVID-19 подтвердился у всех 38 человек, сутками ранее получивших положительный результат тестирования. Кроме того, в четверг коронавирус выявили еще у 39 человек. Их анализы повторно проверяет минздрав.

Таким образом, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 5804 случая заражения, а вместе с условно подтвержденными 5843.

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ИСТОЧНИК KP.RU