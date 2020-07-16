16 Июль 2020 2020-07-16T10:36:36+03:00

В Рязани на пешеходном переходе сбили подростка

Изменить размер текста: A A

15 на улице Дзержинского в Рязани под машину попал 16-летний пешеход. Подросток переходил дорогу по нерегулируемой «зебре» у остановки «Музучилище».

Инцидент произошел примерно в 22:42. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наезд совершил 33-летний горожанин на автомобиле Volkswagen Passat.

«В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка», - рассказали в полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU