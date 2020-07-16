В Рязани на пешеходном переходе сбили подростка
15 на улице Дзержинского в Рязани под машину попал 16-летний пешеход. Подросток переходил дорогу по нерегулируемой «зебре» у остановки «Музучилище».
Инцидент произошел примерно в 22:42. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наезд совершил 33-летний горожанин на автомобиле Volkswagen Passat.
«В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка», - рассказали в полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU