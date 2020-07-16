Любовь Толкалина объявила о разрыве со своим британским мужем
Актриса Любовь Толкалина сообщила о разрыве со свои мужем, британским композитором Саймоном Бассом. Как сообщает «Телепрограмма», отношения с лондонским музыкантом у Любови испортились во время самоизоляции.
«Оказавшись без работы, она отправилась в деревню к родителям, где было время поразмыслить о своем настоящем и будущем. В итоге актриса пришла к выводу, что не готова покинуть страну, а общаться со своим бойфрендом вот так на расстоянии она не способна», - говорится в сообщении.
— Карантин все расставил по местам. Раньше у меня были мысли о том, что надо в Англии сделать маленький русский театр. А теперь я поняла, что ничего не могу и не хочу без своей команды, без своего театра «Собор»», — заявила актриса.
Напомним, в середине июня актриса Любовь Толкалина заболела, приехав на свою малую родину в село Савватьма Ермишинского района. Врачи искали у артистки коронавирус, но нашли ангину (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Актриса Ирина Пегова собрала ведро земляники в рязанских лесах
Чтобы собрать витаминное богатство, заслуженной артистке понадобилось 2,5 часа. Раскрываем ягодное место (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU