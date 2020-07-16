2020-07-16T12:49:37+03:00
Общество

Любовь Толкалина объявила о разрыве со своим британским мужем

Как отметила актриса, все дело в режиме самоизоляции
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Любовь Толкалина объявила о разрыве со своим британским мужем.Любовь Толкалина объявила о разрыве со своим британским мужем.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Актриса Любовь Толкалина сообщила о разрыве со свои мужем, британским композитором Саймоном Бассом. Как сообщает «Телепрограмма», отношения с лондонским музыкантом у Любови испортились во время самоизоляции.

«Оказавшись без работы, она отправилась в деревню к родителям, где было время поразмыслить о своем настоящем и будущем. В итоге актриса пришла к выводу, что не готова покинуть страну, а общаться со своим бойфрендом вот так на расстоянии она не способна», - говорится в сообщении.

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Любовь Толкалина свободна
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— Карантин все расставил по местам. Раньше у меня были мысли о том, что надо в Англии сделать маленький русский театр. А теперь я поняла, что ничего не могу и не хочу без своей команды, без своего театра «Собор»», — заявила актриса.

Напомним, в середине июня актриса Любовь Толкалина заболела, приехав на свою малую родину в село Савватьма Ермишинского района. Врачи искали у артистки коронавирус, но нашли ангину (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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