16 июля массово отключат воду в Рязани

15 Июль 2020 2020-07-15T20:06:08+03:00

Воды не будет - запасайтесь! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Без живительной влаги в четверг, 16 июля, останется часть Горрощи, микрорайон Южный и Сысоево. Главное, что подвоз воды будет осуществляться по адресу: ул. Нахимова, д. 3 корп. 1.

Это связано с аварийно-восстанровительными работами. Приводим полный список адресов, где воды не будет с 9.00 до 17.00:

- улица Щорса, д. с 1 по 5, д. 2б, д. 2в, и с корпусами, д. 38а, д. 38/11, д. 33а (д/сад №116);

- улица Нахимова, д. 1 (школа №57), д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 19, д. 66, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2, д. 68;

- улица Мусоргского, д. 66, д. 68,

- улица Котовского, д. 1/3;

- лица Кутузова, д. 12 корп. 1, д. 46;

- улица Ушакова, д. 2а, д. 2б;

- ул. Гайдара, д. 2а;

- улица Черновицкая, д. 19, д. 24 корп. 1, д. 26/43, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 30а, д. 30б, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2, д. 32а (д/сад №145), д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 36, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 38 корп. 2, д. 38 корп. 3, д. 54;

- улица Гоголя, д. 45, д. 45 корп. 1, д. 45 корп. 2, д. 47, д. 49, д. 51;

- пос. Южный (частный сектор);

- пос. Сысоево (частный сектор).

ИСТОЧНИК KP.RU