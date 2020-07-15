В рязанских больницах число тяжелобольных с коронавирусом не меняется

Больных средней степени тяжести становится меньше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 15 июля в лечебных учреждениях региона находятся на лечении 288 пациентов с COVID-19, в том числе четверо детей.

По информации регионального минздрава, состояние 47 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 214 пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 27 человек, 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Если цифры, касающиеся тяжелобольных за пять дней не изменились, и это логично. То пациентов, состояние которых врачи оценивают как средней степени тяжести, уменьшилось на 26 человек. "Легких" больных стало на восемь меньше.

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