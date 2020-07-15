2020-07-15T17:03:33+03:00
Происшествия

В Рязани обнаружили подпольный арсенал огнестрельного оружия

Несколько автоматов, винтовку, пистолет, гранату и кучу боеприпасов изъяли из гаража на окраине города
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
Изменить размер текста:

Пять автоматов Калашникова (АК-74 и АКС-74У), винтовка Мосина, пистолет ТТ, ручная граната РГД-5 и куча боеприпасов. Такой арсенал изъяли из гаража на окраине Рязани. Владелец бокса – фигура загадочная: с 2000 года мужчина (1976 г.р.) находится в федеральном розыске как без вести пропавший.

Первыми подпольный арсенал обнаружили члены правления гаражного кооператива, которые после долгих лет отсутствия владельца добились разрешения на вскрытие бокса.

«Оружие хранилось в пластмассовой ванне, которая была заполнена оружейным маслом и установлена в металлический ящик. Рядом в ящике хранилась дымовая шашка, заводской металлический контейнер с патронами для АК и полиэтиленовый пакет с большим количеством патронов разных калибров», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ручную гранату оперативники и взрывотехники ОМОН нашли в сейфе без замка. В подвале покоились уже ржавые части винтовки ТОЗ-8 и сигнального пистолета.

Находки стали поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов», которое расследуют совместно полиция с ФСБ.

Рязань Незаконный арсенал - оружие и боеприпасы хранились в гараже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свалка в Турлатове продолжает расширяться
В Рязани обнаружили подпольный арсенал огнестрельного оружия
«Легкий возврат»: рязанцы осваивают новую услугу в отделениях Почты России
На Оке в Шиловском районе утонул мужчина
Еще безопаснее и удобнее — «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия»
В Рязанской области заработали летние оздоровительные лагеря
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
Пандемия добралась еще до четырех населенных пунктов Рязанской области
В Рязанской области начали работать дежурные группы в детских садах
К ликвидации последствий рязанского урагана подключили другие регионы
На дороге Рязань – Скопин произошла смертельная авария
Рязанцев предупредили об ураганном ветре
Огромную очередь у Дворца торжеств объяснили наплывом людей
Правительство: Ураган повалил более 200 деревьев и обесточил семь районов Рязанской области