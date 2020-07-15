В Рязани обнаружили подпольный арсенал огнестрельного оружия

15 Июль 2020 2020-07-15T17:03:33+03:00

Несколько автоматов, винтовку, пистолет, гранату и кучу боеприпасов изъяли из гаража на окраине города

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Пять автоматов Калашникова (АК-74 и АКС-74У), винтовка Мосина, пистолет ТТ, ручная граната РГД-5 и куча боеприпасов. Такой арсенал изъяли из гаража на окраине Рязани. Владелец бокса – фигура загадочная: с 2000 года мужчина (1976 г.р.) находится в федеральном розыске как без вести пропавший.

Первыми подпольный арсенал обнаружили члены правления гаражного кооператива, которые после долгих лет отсутствия владельца добились разрешения на вскрытие бокса.

«Оружие хранилось в пластмассовой ванне, которая была заполнена оружейным маслом и установлена в металлический ящик. Рядом в ящике хранилась дымовая шашка, заводской металлический контейнер с патронами для АК и полиэтиленовый пакет с большим количеством патронов разных калибров», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ручную гранату оперативники и взрывотехники ОМОН нашли в сейфе без замка. В подвале покоились уже ржавые части винтовки ТОЗ-8 и сигнального пистолета.

Находки стали поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов», которое расследуют совместно полиция с ФСБ.

Рязань Незаконный арсенал - оружие и боеприпасы хранились в гараже.

ИСТОЧНИК KP.RU