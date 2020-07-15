2020-07-15T16:12:40+03:00
Общество

На Оке в Шиловском районе утонул мужчина

Тело из реки подняли утром 15 июля
Поделиться:
Фото: 62.mchs.gov.ruФото: 62.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

15 июля в 11.00 из реки Оки вблизи поселка Шилово извлекли тело мужчины. Операцию проводили пятеро сотрудников поисково-спасательной станции на воде Шиловского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

По факту гибели человека организована доследственная проверка.

Трагедии на водоемах текущим летом происходят с пугающей частотой. Только на прошлой неделе таких случаев было пять, а всего в 2020 году это уже как минимум 12-й случай.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Поплыл за девушкой и утонул: подробности трагедии в Шиловском районе

Следственный комитет продолжает проверку по факту гибели 25-летнего мужчины (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свалка в Турлатове продолжает расширяться
В Рязани обнаружили подпольный арсенал огнестрельного оружия
«Легкий возврат»: рязанцы осваивают новую услугу в отделениях Почты России
На Оке в Шиловском районе утонул мужчина
Еще безопаснее и удобнее — «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия»
В Рязанской области заработали летние оздоровительные лагеря
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
Пандемия добралась еще до четырех населенных пунктов Рязанской области
В Рязанской области начали работать дежурные группы в детских садах
К ликвидации последствий рязанского урагана подключили другие регионы
На дороге Рязань – Скопин произошла смертельная авария
Рязанцев предупредили об ураганном ветре
Огромную очередь у Дворца торжеств объяснили наплывом людей
Правительство: Ураган повалил более 200 деревьев и обесточил семь районов Рязанской области