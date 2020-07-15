На Оке в Шиловском районе утонул мужчина
15 июля в 11.00 из реки Оки вблизи поселка Шилово извлекли тело мужчины. Операцию проводили пятеро сотрудников поисково-спасательной станции на воде Шиловского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.
По факту гибели человека организована доследственная проверка.
Трагедии на водоемах текущим летом происходят с пугающей частотой. Только на прошлой неделе таких случаев было пять, а всего в 2020 году это уже как минимум 12-й случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU