На Оке в Шиловском районе утонул мужчина

15 Июль 2020 2020-07-15T16:12:40+03:00

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15 июля в 11.00 из реки Оки вблизи поселка Шилово извлекли тело мужчины. Операцию проводили пятеро сотрудников поисково-спасательной станции на воде Шиловского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

По факту гибели человека организована доследственная проверка.

Трагедии на водоемах текущим летом происходят с пугающей частотой. Только на прошлой неделе таких случаев было пять, а всего в 2020 году это уже как минимум 12-й случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU