В Рязанской области заработали летние оздоровительные лагеря

15 Июль 2020 2020-07-15T14:21:58+03:00

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В среду, 15 июля, министерство образования и молодежной политики Рязанской области сообщило, что в регионе стартовала летняя оздоровительная кампания детей. С 15 по 19 июля откроются шесть лагерей, с 9 августа откроется также детский оздоровительный центр «Колос».

Ведомство также уточнило, что в этом году лагеря будут работать по новым санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые продиктованы рисками распространения COVID-19.

В том числе будет соблюдаться социальное расстояние между детьми, проводится усиленная дезинфекция, обработка рук антисептиком и постоянное измерение температуры. Кроме того, детям запретят выходить за территорию лагеря, а родителям посещать детей. Также покидать территорию в течение смены не имеют права и сотрудники лагеря.

Наполняемость оздоровительных учреждений составит не более 50 процентов. По предварительной оценке за оставшийся летний период смогут отдохнуть порядка 800 детей.

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Для посещения дошкольных учреждений родители ребенка должны будут выполнить ряд условий (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU