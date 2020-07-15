В Рязанской области заработали летние оздоровительные лагеря
В среду, 15 июля, министерство образования и молодежной политики Рязанской области сообщило, что в регионе стартовала летняя оздоровительная кампания детей. С 15 по 19 июля откроются шесть лагерей, с 9 августа откроется также детский оздоровительный центр «Колос».
Ведомство также уточнило, что в этом году лагеря будут работать по новым санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые продиктованы рисками распространения COVID-19.
В том числе будет соблюдаться социальное расстояние между детьми, проводится усиленная дезинфекция, обработка рук антисептиком и постоянное измерение температуры. Кроме того, детям запретят выходить за территорию лагеря, а родителям посещать детей. Также покидать территорию в течение смены не имеют права и сотрудники лагеря.
Наполняемость оздоровительных учреждений составит не более 50 процентов. По предварительной оценке за оставшийся летний период смогут отдохнуть порядка 800 детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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