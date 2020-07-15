Пандемия добралась еще до четырех населенных пунктов Рязанской области

15 Июль 2020 2020-07-15T13:52:47+03:00

Изменить размер текста: A A

15 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Из 38 положительных тестов на COVID-19 за минувшие сутки 15 выявлено в Рязани, 4 - в Ряжске.

В Шиловском районе стало известно еще о пяти случаях заражения, причем три из них зарегистрированы в населенных пунктах Ерахтур и Большие Пекселы, где прежде коронавируса замечено не было. Еще одной новой точкой на карте пандемии стал поселок Новосергиевка (Александро-Невский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 14 июля:

- Рязань - 2969 случаев (+15);

- Рязанский район – 268 (+3) (Заокское – 34 (+1), Поляны – 28 (+2));

- Ряжск – 166 (+4);

- Касимов – 162 (+2);

- Шиловский район – 122 (+5) (Лесной – 34 (+2), Ерахтур – 2 (+2), Большие Пекселы – 1 (+1));

- Сасово – 104 (+3);

- Касимовский район – 89 (+1) (Гусь-Железный – 6 (+1));

- Михайлов – 70 (+1);

- Александро-Невский – 63 (+1);

- Александро-Невский район – 41 (+1) (Ново-Сергиевка – 1 (+1));

- Старожилово – 33 (+1);

- Чучковском районе – 28 (Назаровка – 3 (+1)).

ИСТОЧНИК KP.RU