Пандемия добралась еще до четырех населенных пунктов Рязанской области
15 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Из 38 положительных тестов на COVID-19 за минувшие сутки 15 выявлено в Рязани, 4 - в Ряжске.
В Шиловском районе стало известно еще о пяти случаях заражения, причем три из них зарегистрированы в населенных пунктах Ерахтур и Большие Пекселы, где прежде коронавируса замечено не было. Еще одной новой точкой на карте пандемии стал поселок Новосергиевка (Александро-Невский район).
С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 14 июля:
- Рязань - 2969 случаев (+15);
- Рязанский район – 268 (+3) (Заокское – 34 (+1), Поляны – 28 (+2));
- Ряжск – 166 (+4);
- Касимов – 162 (+2);
- Шиловский район – 122 (+5) (Лесной – 34 (+2), Ерахтур – 2 (+2), Большие Пекселы – 1 (+1));
- Сасово – 104 (+3);
- Касимовский район – 89 (+1) (Гусь-Железный – 6 (+1));
- Михайлов – 70 (+1);
- Александро-Невский – 63 (+1);
- Александро-Невский район – 41 (+1) (Ново-Сергиевка – 1 (+1));
- Старожилово – 33 (+1);
- Чучковском районе – 28 (Назаровка – 3 (+1)).
ИСТОЧНИК KP.RU