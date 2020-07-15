К ликвидации последствий рязанского урагана подключили другие регионы

15 Июль 2020 2020-07-15T10:57:33+03:00

У аварийных служб в Рязанской области из-за последствий урагана аврал. К счастью, о пострадавших пока информации не поступало.

Энергетики назвали четыре района, которые пострадали больше всего

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Последствия урагана в Рязанской области помогают устранять энергетики Нижегородской, Липецкой и Тульской областей. Об этом сообщает пресс-служба «Рязаньэнерго». Компанией создан оперативный штаб по проведению аварийно-восстановительных работ.

Если говорить именно об отключениях электричества, то больше всего пострадали Рязанский, Клепиковский, Михайловский и Старожиловский районы. По данным правительства региона, напомним, обесточены более 30 тысяч домов.

К разрушительным последствиям (помимо блэкаута это сорванные крыши и другие разрушения) привел шквалистый ветер. Его вместе грозой вечером 14 июня и в ночь на 15 июня принес мощный циклон.

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ИСТОЧНИК KP.RU