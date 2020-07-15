На дороге Рязань – Скопин произошла смертельная авария
Во вторник, 14 июля, около 16.35 в Скопинском районе на 94-м километре дороге Рязань – Скопин произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 33-летний житель Воронеже на автомобиле BMW не правильно оценил дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta (житель Скопинского района).
В результате автоаварии 62-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель иномарки получил травмы – ему потребовалась помощь медиков.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства трагедии уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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