На дороге Рязань – Скопин произошла смертельная авария

15 Июль 2020 2020-07-15T10:49:35+03:00

Выезд на встречную полосу одного водителя обернулся гибелью для другого

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Во вторник, 14 июля, около 16.35 в Скопинском районе на 94-м километре дороге Рязань – Скопин произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 33-летний житель Воронеже на автомобиле BMW не правильно оценил дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta (житель Скопинского района).

В результате автоаварии 62-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель иномарки получил травмы – ему потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства трагедии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU