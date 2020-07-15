Рязанцев предупредили об ураганном ветре
В ближайшие часы в Рязани усилится ветер, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на синоптиков.
«В ближайшие часы в Рязани ожидается усиление ветра порывами 16-21 м/c, местами сильный дождь, возможна гроза. Такая погода сохранится до конца суток 15 июля», - говорится в сообщении.
Власти города просят рязанцев быть «внимательными и осторожными»
Напомним, 14 июля из-за непогоды и ураганного ветра в Рязанской области повалились более 200 деревьев и остались без электричества семь районов (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU