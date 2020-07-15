Рязанцев предупредили об ураганном ветре

15 Июль 2020 2020-07-15T10:46:29+03:00

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В ближайшие часы в Рязани усилится ветер, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на синоптиков.

«В ближайшие часы в Рязани ожидается усиление ветра порывами 16-21 м/c, местами сильный дождь, возможна гроза. Такая погода сохранится до конца суток 15 июля», - говорится в сообщении.

Власти города просят рязанцев быть «внимательными и осторожными»

Напомним, 14 июля из-за непогоды и ураганного ветра в Рязанской области повалились более 200 деревьев и остались без электричества семь районов (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU