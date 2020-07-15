Огромную очередь у Дворца торжеств объяснили наплывом людей

Фото: vk.com/eslavo_62 (пользователь Елена Славянская)

С переходом Рязанской области на третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, у Дворца торжеств в Рязани начали собираться огромные очереди. В один из таких дней пользователи соцсетей сняли толпу на камеру и отравили фото/видео через официальную страницу губернатору Николаю Любимову.

«Вот, что творится у Дворца бракосочетания. Люди не могут попасть на прием. Записываются на улице с утра. Приём с 15 до17 [часов]», - утверждает рязанка, автор одного из обращений.

В комментарии пришло управление ЗАГС:

«Понимаем ваше негодование, но просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Дело в том, что в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции большинство услуг в органах ЗАГС не оказывалось. Многие люди ждали снятия ограничений, и когда это произошло, случился очень большой наплыв нуждающихся в наших услугах. На настоящий момент сотрудники работают в «авральном» режиме», - объяснился представитель ведомства.

График в этих условиях исполнители решили ввести следующий: с 9.00 до 13.00 – прием записавшихся заранее (сейчас предварительная запись отменена), с 14.30 до 17.30 - прием в порядке живой очереди. Вопросы управление ЗАГС призвало адресовать по телефону (4912) 21-58-75 и за сим откланялось.