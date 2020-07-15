2020-07-15T09:35:14+03:00
Общество

Правительство: Ураган повалил более 200 деревьев и обесточил семь районов Рязанской области

Поисково-спасательные отряды совершили 20 выездов для распиловки деревьев и оказания помощи населению
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14 июля в Рязанской области после штормового ветра упали 228 деревьев, получили повреждения семь машин, разрушилась кровля 27 жилых домов и одного «социально значимого объекта». Об этом сообщает опергруппа.

Кроме того, в семи районах области были обесточены более 30 тысяч домов. Никто из людей не пострадал.

Восстановят электроснабжение в кратчайшие сроки.

«По состоянию на 6 часов утра 15 июля силами поисково-спасательных формирований было совершено 20 выездов для распиловки деревьев и оказания помощи населению», - говорится в сообщении чиновников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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