Правительство: Ураган повалил более 200 деревьев и обесточил семь районов Рязанской области
14 июля в Рязанской области после штормового ветра упали 228 деревьев, получили повреждения семь машин, разрушилась кровля 27 жилых домов и одного «социально значимого объекта». Об этом сообщает опергруппа.
Кроме того, в семи районах области были обесточены более 30 тысяч домов. Никто из людей не пострадал.
Восстановят электроснабжение в кратчайшие сроки.
«По состоянию на 6 часов утра 15 июля силами поисково-спасательных формирований было совершено 20 выездов для распиловки деревьев и оказания помощи населению», - говорится в сообщении чиновников.
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ИСТОЧНИК KP.RU