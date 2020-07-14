В Рязани скончался врач с подтвержденным COVID-19

14 Июль 2020 2020-07-14T23:01:15+03:00

Ему было всего 56 лет

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Вечером во вторник, 14 июля, оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщила о смерти врача с подтвержденным COVID-19.

Сообщается, что 56-летний мужчина имел сопутствующие хронические заболевания, но при этом несколько месяцев работал с больными коронавирусной инфекций.

После осложнения мужчина был помещен в реанимацию одной из городских больниц и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Не смотря на все усилия врачей, спасти коллегу им не удалось.

Окончательную причину смерти выяснят после патологоанатомического и гистологического исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU