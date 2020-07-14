2020-07-14T22:34:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Игрок ХК «Рязань» заболел коронавирусом

Команда отправлена на самоизоляцию, часть хоккеистов помещены в госпиталь-обсерватор
Роман ДОРОФЕЕВ
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ХК "Рязань".ХК "Рязань".
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Во вторник, 14 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщил, что один из игроков хоккейного клуба «Рязань» заболел коронавирусом.

- При проведении дополнительного тестирования команды тест одного из иногородних игроков от 11 июля показал положительный результат на COVID-19, - сообщили официальные лица.

В настоящее время все игроки, тренерский штаб и обслуживающий персонал клуба отправлены в самоизоляцию по месту жительства. Иногородние игроки направлены в госпиталь-обсерватор горбольницы №10. Все они находятся под контролем врачей, как имевшие контакт с заболевшим.

Дворец спорта «Олимпийский», где тренировалась команда, временно закрыт для посещения – проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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