Мэрия Рязани нашла исчезнувшую в Торговом городке крышу

14 Июль 2020 2020-07-14T08:21:34+03:00

Чиновники написали заявление в полицию на «третьих лиц». Еще одну крышу найти, видимо, пока не могут

Изменить размер текста: A A

Администрация Рязани нашла крышу павильона «Облпотребсоюз» в Торговом городке. Крышу демонтировали и сложили недалеко от сооружения. Обследовала объект комиссия муниципального коммерческого центра.

«В акте обследования пристройки и прилегающей территории указано, что на здании отсутствует часть кровли. Демонтированный материал был складирован недалеко от павильона. По факту противоправных действий третьих лиц, допущенных в отношении муниципального имущества, предприятием написано заявление в правоохранительные органы», - говорится в сообщении чиновников.

Отметим, что крышу павильона «Мещера», исчезнувшую в середине июня, найти до сих пор не могут (читать подробнее с фото).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU