Мэрия Рязани нашла исчезнувшую в Торговом городке крышу
Администрация Рязани нашла крышу павильона «Облпотребсоюз» в Торговом городке. Крышу демонтировали и сложили недалеко от сооружения. Обследовала объект комиссия муниципального коммерческого центра.
«В акте обследования пристройки и прилегающей территории указано, что на здании отсутствует часть кровли. Демонтированный материал был складирован недалеко от павильона. По факту противоправных действий третьих лиц, допущенных в отношении муниципального имущества, предприятием написано заявление в правоохранительные органы», - говорится в сообщении чиновников.
Отметим, что крышу павильона «Мещера», исчезнувшую в середине июня, найти до сих пор не могут (читать подробнее с фото).
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ИСТОЧНИК KP.RU