Причиной гибели группы Дятлова стала лавина - таковы итоги расследования

11 Июль 2020 2020-07-11T14:17:21+03:00

Андрей Курьяков заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова на перевале в 1959 году стал ураган. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды" заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова на перевале в 1959 году стал ураган. Курьяков также сообщил, что версия о сейсмических явлениях оказалась неверной: никакой сейсмической активности в этом районе не было.

Эксперт-юрист разобрал несколько популярных версий о гибели туристов группы Дятлова в 1959 году. Напомним, в тот год студенты Уральского политехнического института должны были совершить сложный поход по северу Свердловской области. Однако в пути группа погибла при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о произошедшем. О них вы можете почитать на страницах специального проекта "Комсомольской правды" Перевал Дятлова: что случилось на самом деле.

Версия о том, что всю группу убил один ее участник Семен Золотарев, который просил называть его Александром, помогли проверить данные, предоставленные "Комсомольской правдой", добавил эксперт.

- Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, - заключил Курьяков.

Более подробно об итогах расследования загадочного исчезновения группы Дятлова можно прочитать здесь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Перевал Дятлова: спецпроект "Комсомольской правды"

Маршрут, версии, следствие (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU