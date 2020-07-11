2020-07-11T14:17:21+03:00
Происшествия

Причиной гибели группы Дятлова стала лавина - таковы итоги расследования

Завершена прокурорская проверка, которую инициировала "Комсомольская правда"
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Андрей Курьяков заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова на перевале в 1959 году стал ураган.Андрей Курьяков заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова на перевале в 1959 году стал ураган.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды" заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова на перевале в 1959 году стал ураган. Курьяков также сообщил, что версия о сейсмических явлениях оказалась неверной: никакой сейсмической активности в этом районе не было.

Эксперт-юрист разобрал несколько популярных версий о гибели туристов группы Дятлова в 1959 году. Напомним, в тот год студенты Уральского политехнического института должны были совершить сложный поход по северу Свердловской области. Однако в пути группа погибла при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о произошедшем. О них вы можете почитать на страницах специального проекта "Комсомольской правды" Перевал Дятлова: что случилось на самом деле.

Версия о том, что всю группу убил один ее участник Семен Золотарев, который просил называть его Александром, помогли проверить данные, предоставленные "Комсомольской правдой", добавил эксперт.

- Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, - заключил Курьяков.

Более подробно об итогах расследования загадочного исчезновения группы Дятлова можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Причиной гибели группы Дятлова стала лавина - таковы итоги расследования
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