2020-07-08T19:11:24+03:00
Происшествия

В райцентре Сараи двое мужчин отравились газом в колодце

Оба пострадавших находятся в больнице
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду, 8 июля, в райцентре Сараи произошло ЧП, едва не стоившие жизни двум мужчинам. Молодой человек – работник местной больницы – спустился в шахту колодца, чтобы надеть шланг на трубу, но практически сразу потерял сознание. Ему на помощь поспешил коллега, который также лишился чувств на дне колодца.

Спасли мужчин очевидцы, которые быстро вызвали спасателей. Пострадавших подняли на поверхность, а приехавшие на вызов медики смогли привести их в сознание. Издательство «Пресса» сообщает, что оба находятся в настоящее время в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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