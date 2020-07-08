ХК «Рязань» в конце июля сыграет с подольским «Витязем»

Рязанские болельщики ждут перемен в лучшую сторону. Фото из архива "КП"-Рязань".

«Витязь» 29 июля в Подольске сыграет в товарищеском матче против «Рязани», нового фарм-клуба подмосковной команды. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной дружины.

Первая из контрольных игр пройдет 31 июля в Новогорске против «Динамо». Лишь 17 августа «Рязань» сыграет со «Звездой» в Москве. Затем подопечные нового главного тренера «горожан» Сергея Решетникова будут дважды противостоять воскресенскому «Химику». На домашнем льду 20 августа, а затем – 22, в Подмосковье.

После этого ХК «Рязань» померится силами с соперниками на предсезонном турнире в Тамбове. «Горожане» сыграют с ХК «Ростов» (28 августа), ХК «Тамбов» (29 августа), и «Бураном» (30 августа).

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