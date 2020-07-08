2020-07-08T17:44:37+03:00
Общество

Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем семьи, любви и верности

Глава Рязани подчеркнула, что семья – главное в жизни человека, его опора и поддержка
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Дорогие рязанцы!

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Этот праздник посвящен памяти преподобных супругов Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями влюбленных, хранителями семьи и брака.

Семья — главное в жизни человека, его опора и поддержка. Именно семья формирует характер, закладывает основы духовного и нравственного воспитания. Семья – это наш надежный тыл, наши самые близкие люди, с которыми мы делим печали и радости, обращаемся за советом в трудную минуту.

Недаром символом праздника стала ромашка - простой и очень красивый цветок, который похож на маленькое солнышко с белыми лучами - лепестками. Говорят, если посадить у дома ромашки, в семье обязательно воцарятся любовь и взаимопонимание.

Желаю всем рязанцам гармонии, благополучия, уважения, доверия и доброты. Пусть в ваших домах не смолкает детский смех, а семейный очаг всегда будет наполнен теплом родных сердец, радостью и счастьем. С праздником!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем семьи, любви и верности
9 июля на трех улицах Рязани отключат электричество
В Рязани осудили мужчину за использование поддельного удостоверения Следственного комитета
В Пителинском районе в поле нашли древний наконечник копья
Представлены новые данные о географии коронавируса в Рязанской области
Смерть под Nissan: во время ремонта машины погиб 61-летний рязанец
Рязанские врачи рассказали, как обезопасить себя от солнечного удара
Экстренное метеопредупреждение: погода готовит рязанцам новый сюрприз
В августе под Рязанью может пройти международный «Авиадартс-2020»
Роспотребнадзор объяснил отказ от открытия детсадов в Рязанской области
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта
Сорваны крыши, повалены столбы и деревья - в райцентре Ермишь утром бушевал ураган
Актуальное количество болеющих COVID-19 в Рязанской области не превышает 1400 человек
Поплыл за девушкой и утонул: подробности трагедии в Шиловском районе
Многодетная рязанская мать провела пикет у здания регионального правительства
В Рязанской области исчез молодой человек с татуировкой волка на руке
У участника ДТП с маршруткой под Рязанью были признаки опьянения