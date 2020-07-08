9 июля на трех улицах Рязани отключат электричество

8 Июль 2020 2020-07-08T17:38:07+03:00

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МУП «РГРЭС» проведет работы 9 июля на воздушной линии в областном центре. В связи с этим с 09.30 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

- улица Горького, дома 27, 29, 31, 49;

- улица Фрунзе, дома 24-24а;

- ул. Свободы, дома 77, 66 стр. 1, 70, 74б.

Напомним, что 6 июля, в понедельник, массово отключали электричество в Рязанском районе. В аномально жаркую погоду электроприборы оказались обесточенными в Мурмине, Полянах, Рожке и поселке Свобода. А 9 июля на территории Рязанской области ожидаются сильные дожди, гроза, порывы ветра до 20 метров в секунду. Если прогнозы оправдаются, возникает вопрос: как будут работать в таких погодных условиях энергетики?

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ИСТОЧНИК KP.RU