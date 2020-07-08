В Рязани осудили мужчину за использование поддельного удостоверения Следственного комитета
В рязанском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Москвы, обвиняемого в приобретении, хранении и использовании поддельного удостоверения, сообщает пресс-служба Рязанской транспортной прокуратуры.
Следствие и суд установили, что мужчина через интернет купил поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета РФ. Документ он хранил при себе и предъявил в случае необходимости полицейским, чтобы «ввести их в заблуждение относительно своей личности».
Рассмотрев материалы дела, суд назначил обвиняемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Постановление суда вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU