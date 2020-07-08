2020-07-08T17:12:54+03:00
Общество

В Пителинском районе в поле нашли древний наконечник копья

Окрестности вокруг села Темирево богаты на старинные артефакты. Здесь уже находили наконечники от стрел, татарские кривые сабли и даже небольшие пушки-пищали
Яков РЫКОВ
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В пителинских полях нашли наконечник копья XV века. Фото: издательство "Пресса".В пителинских полях нашли наконечник копья XV века. Фото: издательство "Пресса".
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В Пителинском районе нашли наконечник копья предположительно XV века. Древнюю находку обнаружил местный житель Александр Лытаев, когда возвращался с рыбалки.

— Я возвращался домой из темиревских лугов (от названия села ТемиревоРед.), машина застряла в разбитой полевой колее, — рассказал мужчина издательству «Пресса». — Копнул лопатой несколько раз землю рядом с машиной и наткнулся на острый железный наконечник, похожий на старинное копье. Находку я показал пителинскому краеведу Игорю Климкину. Он подтвердил, что это древний наконечник копья, и посоветовал передать его в местный краеведческий музей, который находится в Пителинской средней школе, что я в ближайшее время с удовольствием сделаю.

В пителинских полях нашли наконечник копья XV века. Фото: издательство "Пресса".

В пителинских полях нашли наконечник копья XV века. Фото: издательство "Пресса".

По словам Игоря Климкина, темиревские места богаты на такие неожиданные находки. В XV веке в этих краях проходили вооруженные стычки между рязанскими воинами и татаро-монголами. Местные жители неоднократно находили в земле наконечники от стрел, татарские кривые сабли и даже небольшие пушки-пищали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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