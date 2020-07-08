Смерть под Nissan: во время ремонта машины погиб 61-летний рязанец

8 Июль 2020 2020-07-08T14:44:35+03:00

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Днем 7 июля в селе Пальное Рязанского района под внедорожником Nissan обнаружили труп 61-летнего местного жителя. По предварительным данным, мужчина открутил колесо, поставил машину на домкрат и полез под днище.

— Жена стала звать мужа на обед, но он долго не откликался, — рассказывает следователь Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области Юлия Баранова. — Тогда она пошла проверить, и увидела супруга под рухнувшей машиной. Сразу вызвала скорую помощь, но мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время по факту гибели рязанца мы проводим проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, вечером 18 марта в деревне Ковалинка Кораблинского района во время ремонтных работ под автомобилем Chevrolet Niva погиб 39-летний местный житель.

Накануне мужчина вызвался помочь отчиму заменить тормозные колодки. Он снял заднее левое колесо, перед этим поставив машину на старый домкрат («крутилку»), а потом, видимо, решил проверить днище автомобиля (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU