Рязанские врачи рассказали, как обезопасить себя от солнечного удара

8 Июль 2020 2020-07-08T13:44:51+03:00

В жаркую погоду нужно принимать жидкости на 50% или даже 100% больше, чем обычно

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Рязанские врачи рассказали, как во время сильной жары, когда воздух прогревается от +35 градусов, наладить терморегуляцию тела и избежать теплового удара. В первую очередь рекомендации касаются людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, эндокринологическими патологиями, страдающими ожирением, а также пенсионеров и детей до 5 лет.

— С собой всегда должна быть вода, лучше обычная подкисленная, морсы, квасы. Но ни в коем случае не сладкая газированная, она наоборот усиливает жажду, — говорит заведующая отделением профилактики рязанской больницы №4 Ольга Гусева. — В жаркую погоду нужно принимать жидкости на 50% или даже 100% больше, чем обычно. Это рекомендация здоровым людям. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, лучше посоветоваться с врачом и при выборе объема потребления жидкости обязательно учитывать свое состояние.

Какие симптомы теплового (солнечного) удара:

- головокружение;

- тошнота;

- «мелькание мушек перед глазами»;

- повышенная температура тела;

- покраснение кожи.

— При этих случаях человеку сразу нужно оказать помощь, — продолжает врач. — Его надо положить в тень или в более-менее прохладное помещение, раздеть, под голову и под ноги положить валики из подручных материалов, хорошо обрызгать водой, на голову положить салфетку, смоченную прохладной водой и менять ее через две-три минуты.

ВАЖНО!

При солнечном ударе ни в коем случае нельзя опускать в человека в холодную воду, это опасно. На фоне теплового удара развиваются инфаркты, инсульты, другие тяжелые заболевания. Поэтому помощь в этом случае должна быть оказана незамедлительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU