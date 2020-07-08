Экстренное метеопредупреждение: погода готовит рязанцам новый сюрприз
Днем в среду, 8 июля, Главное управление МЧС по Рязанской области провело SMS-рассылку, в которой предупредило рязанцев о том, что погода готовит новый неприятный сюрприз.
Жара, установившаяся в последние дни в регионе, сменится ливнями и сильным ветром.
Сообщается, что 8-9 июля на территории Рязанской области ожидается сильные дожди, гроза, порывы ветра до 20 метров в секунду.
Проявляйте бдительность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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