2020-07-08T13:41:37+03:00
Общество

Экстренное метеопредупреждение: погода готовит рязанцам новый сюрприз

МЧС предупреждает о разгуле стихи через SMS-рассылку
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Днем в среду, 8 июля, Главное управление МЧС по Рязанской области провело SMS-рассылку, в которой предупредило рязанцев о том, что погода готовит новый неприятный сюрприз.

Жара, установившаяся в последние дни в регионе, сменится ливнями и сильным ветром.

Сообщается, что 8-9 июля на территории Рязанской области ожидается сильные дожди, гроза, порывы ветра до 20 метров в секунду.

Проявляйте бдительность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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