Актуальное количество болеющих COVID-19 в Рязанской области не превышает 1400 человек

8 Июль 2020 2020-07-08T10:56:25+03:00

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в среду, 8 июля, сообщил, что за сутки в Рязанской области подтверждено еще 38 случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных случаев – 5507. Еще 40 тестов находятся на подтверждении.

При этом за тот же период поправились 97 человек. Общее количество выписанных – 4123 человека. Таким образом, актуальное число больных в Рязанской области на данный момент не превышает 1400 человек.

Напомним также, что в общее количество случаев (а их 5507) входят 21 скончавшийся от коронавируса человек, а также люди, имевшие положительный тест, но умершие от сопутствующих заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU