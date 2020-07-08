Обращение к Любимову: в микрорайоне Рязани после замены труб возникла дорожная яма
Жительница Канищева Юлия Кислякова была вынуждена обратиться к губернатору Рязанской области Николаю Любимову на его странице ВКонтакте. Женщина считает, что без его вмешательства возникшую поблему решить нельзя.
По ее словам, между домами 5в и 5г по Интернациональной улице (неподалеку от Областной клинической больницы) проводили ремонт труб. А это происходит ежегодно - подчеркнула рязанка. Так вот, после окончания работ прошло уже около трех недель, но дорожное покрытие восстанавливать никто и не думает.
«С каждым днем яма углубляется, просаживается! Ни рабочих, ни техники мы не видим! Надеемся, что асфальт все-таки восстановят до его первоначального идеального состояния» - написала Юлия Кислякова.
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ИСТОЧНИК KP.RU