Обращение к Любимову: в микрорайоне Рязани после замены труб возникла дорожная яма

8 Июль 2020 2020-07-08T10:23:13+03:00

По словам жительницы Канищева, ремонтные работы на коммуникациях в этом месте проводят ежегодно

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Жительница Канищева Юлия Кислякова была вынуждена обратиться к губернатору Рязанской области Николаю Любимову на его странице ВКонтакте. Женщина считает, что без его вмешательства возникшую поблему решить нельзя.

По ее словам, между домами 5в и 5г по Интернациональной улице (неподалеку от Областной клинической больницы) проводили ремонт труб. А это происходит ежегодно - подчеркнула рязанка. Так вот, после окончания работ прошло уже около трех недель, но дорожное покрытие восстанавливать никто и не думает.

«С каждым днем яма углубляется, просаживается! Ни рабочих, ни техники мы не видим! Надеемся, что асфальт все-таки восстановят до его первоначального идеального состояния» - написала Юлия Кислякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU