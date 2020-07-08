Заместитель рязанского губернатора излечился от коронавируса
Зампред правительства Рязанской области, заместитель губернатор Роман Петряев вылечился от коронавируса, сообщает оперативная группа. 6 июня чиновник в добром здравии вернулся к работе на благо жителей Рязанской области.
Напомним, о том, что Петряев заразился коронавирусом, стало известно 9 июня. У высокопоставленного рязанского чиновника поднялась температура и пропало обоняние. Но, несмотря на недуг, Роман Петрович мужественно продолжал работать в дистанционном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU