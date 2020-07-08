Заместитель рязанского губернатора излечился от коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T09:35:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Зампред правительства Рязанской области, заместитель губернатор Роман Петряев вылечился от коронавируса, сообщает оперативная группа. 6 июня чиновник в добром здравии вернулся к работе на благо жителей Рязанской области.

Напомним, о том, что Петряев заразился коронавирусом, стало известно 9 июня. У высокопоставленного рязанского чиновника поднялась температура и пропало обоняние. Но, несмотря на недуг, Роман Петрович мужественно продолжал работать в дистанционном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU