2020-07-08T09:35:16+03:00
Общество

Заместитель рязанского губернатора излечился от коронавируса

Яков РЫКОВ
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Заместитель рязанского губернатора излечился от коронавируса. Фото: правительство Рязанской области.Заместитель рязанского губернатора излечился от коронавируса. Фото: правительство Рязанской области.
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Зампред правительства Рязанской области, заместитель губернатор Роман Петряев вылечился от коронавируса, сообщает оперативная группа. 6 июня чиновник в добром здравии вернулся к работе на благо жителей Рязанской области.

Напомним, о том, что Петряев заразился коронавирусом, стало известно 9 июня. У высокопоставленного рязанского чиновника поднялась температура и пропало обоняние. Но, несмотря на недуг, Роман Петрович мужественно продолжал работать в дистанционном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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