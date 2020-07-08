Стадион «Локомотив» вновь стал доступен для свободного посещения

8 Июль 2020 2020-07-08T09:33:04+03:00

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Тотальное закрытие спортивных заведений, произошедшее поcле начала пандемии короновируса, постепенно отменяется. Уже работают фитнес-студии и тренажерные залы. Однако стадионы до последнего времени были закрыты, что вызывало справедливое недоумение любителей спорта: значит, в помещениях заниматься можно, а на открытом воздухе нельзя, где же логика?

И вот, появилась "первая ласточка". Стадион "Локомотив", расположенный недалеко от площади Победы, вновь распахнул свои ворота для всех желающих. Теперь можно не только поиграть в футбол на искусственном газоне (за плату), но бесплатно побегать по гаревым дорожкам и позаниматься на уличных тренажерах.

Правда, время работы данного стадиона ограничено - с 17 до 22 часов, а искусственное освещение отсутствует, так что любителям бега придется либо нарезать круги по вечерней духоте на стадионе, либо, как и прежде, сбивать кроссовки об утренний асфальт городских улиц.

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Соответствующая заявка направлена в федеральный Роспотребнадзор (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU