Еще три дня будет перекрыто движение на перекрестке в центре Рязани
В районе пересечения улиц Некрасова и Новослободской вплоть до окончания дня 10 июля будет закрыто движение транспорта. Об этом предупредила пресс-служба администрации Рязани.
Эти временные трудности для автомобилистов связаны с аварийными работами на участке теплотрассы.Место проведения работ будет огорожено и обозначено предупреждающими знаками.
Напомним, что в Рязани продолжаются отключения горячей воды из-за профилактических работ в системе теплоснабжения. 7 июля настала очередь объектов еще по 46 адресам. Среди них 37 – это жилые дома. Полный список и график отключения можно посмотреть здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU