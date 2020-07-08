Еще три дня будет перекрыто движение на перекрестке в центре Рязани

8 Июль 2020 2020-07-08T09:15:04+03:00

Это связано с аварийными работами на участке теплотрассы

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В районе пересечения улиц Некрасова и Новослободской вплоть до окончания дня 10 июля будет закрыто движение транспорта. Об этом предупредила пресс-служба администрации Рязани.

Эти временные трудности для автомобилистов связаны с аварийными работами на участке теплотрассы.Место проведения работ будет огорожено и обозначено предупреждающими знаками.

Напомним, что в Рязани продолжаются отключения горячей воды из-за профилактических работ в системе теплоснабжения. 7 июля настала очередь объектов еще по 46 адресам. Среди них 37 – это жилые дома. Полный список и график отключения можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU