8 Июль 2020 2020-07-08T08:31:16+03:00

Авиалесоохрана: В июле на юге Рязанской области возможны лесные пожары. Фото: Николай ХИЖНЯК

Специалисты разработали прогноз рисков повышенной пожарной опасности в лесах России на июль 2020 года

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Федеральная Авиалесоохрана разработала прогноз рисков повышенной пожарной опасности в лесах России, в том числе в Центральном федеральном округе.

Так, по информации специалистов, лесные пожары в июле 2020 года могут возникнуть на юге Рязанской области. Где конкретно, Авиалесоохрана не сообщает, отметим только, что к южным районам региона относятся – Александро-Невский, Ухоловский, Ряжский, Сараевский и Кораблинский.

«Данный прогноз не означает обязательное возникновение ЧС. Ситуация будет во многом зависеть от соблюдения населением правил пожарной безопасности на природных территориях и оперативности работы лесных служб», - уточняется в ведомстве.

Напомним, в начале мая первый замглавы МЧС России генерал-полковник Александр Чуприян спрогнозировал возникновение в Рязанской области летом 2020 года торфяных пожаров (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU