Авиалесоохрана: В июле на юге Рязанской области возможны лесные пожары
Федеральная Авиалесоохрана разработала прогноз рисков повышенной пожарной опасности в лесах России, в том числе в Центральном федеральном округе.
Так, по информации специалистов, лесные пожары в июле 2020 года могут возникнуть на юге Рязанской области. Где конкретно, Авиалесоохрана не сообщает, отметим только, что к южным районам региона относятся – Александро-Невский, Ухоловский, Ряжский, Сараевский и Кораблинский.
«Данный прогноз не означает обязательное возникновение ЧС. Ситуация будет во многом зависеть от соблюдения населением правил пожарной безопасности на природных территориях и оперативности работы лесных служб», - уточняется в ведомстве.
Напомним, в начале мая первый замглавы МЧС России генерал-полковник Александр Чуприян спрогнозировал возникновение в Рязанской области летом 2020 года торфяных пожаров (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU