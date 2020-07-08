2020-07-08T07:43:27+03:00
Общество

Пересохшие водоемы уничтожают рязанских амфибий

Весенний разлив на Оке и Пре стал одним из самых низких за все годы существования Окского заповедника
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В Рязанской области произошло снижение численности амфибий. Фото: Элина АНТОНЮК | Окский биосферный заповедник.В Рязанской области произошло снижение численности амфибий. Фото: Элина АНТОНЮК | Окский биосферный заповедник.
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В Рязанской области в этом году снизилась численность амфибий. К такому выводу пришли специалисты Окского биосферного заповедника.

Нерестовые водоемы ушли в зиму пересохшими или с очень низким уровнем воды. Так, в пойме Оки наблюдалась минимальная за последние 40 лет наполненность водоемов. Весенний разлив на Оке и Пре также стал одним из самых низких за все годы существования заповедника.

— На кордоне Липовая Гора, где на протяжении нескольких десятилетий проводили наблюдения за экологией амфибий, два из четырех контролируемых водоемов оказались совершенно сухими, два – с минимальным количеством воды, — рассказывает ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Элина Антонюк. — В этом сезоне на нерестилищах были отмечены единичные особи как остромордой лягушки, так и других видов амфибий. Аналогичная ситуация происходит и в соседних регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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