Пересохшие водоемы уничтожают рязанских амфибий
В Рязанской области в этом году снизилась численность амфибий. К такому выводу пришли специалисты Окского биосферного заповедника.
Нерестовые водоемы ушли в зиму пересохшими или с очень низким уровнем воды. Так, в пойме Оки наблюдалась минимальная за последние 40 лет наполненность водоемов. Весенний разлив на Оке и Пре также стал одним из самых низких за все годы существования заповедника.
— На кордоне Липовая Гора, где на протяжении нескольких десятилетий проводили наблюдения за экологией амфибий, два из четырех контролируемых водоемов оказались совершенно сухими, два – с минимальным количеством воды, — рассказывает ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Элина Антонюк. — В этом сезоне на нерестилищах были отмечены единичные особи как остромордой лягушки, так и других видов амфибий. Аналогичная ситуация происходит и в соседних регионах.
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ИСТОЧНИК KP.RU