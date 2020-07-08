Рязанский станкозавод замешан в мошенничестве на сумму более 100 миллионов рублей

8 Июль 2020 2020-07-08T06:39:46+03:00

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Четвертое управление МВД, работающее на закрытых территориях и режимных объектах, возбудило 30 июня уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Оно касается контрактов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), заключенные Минпромторгом с ООО «ТД «Рязанский станкостроительный завод» в 2011 году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Исследования и разработки велись в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база», реализация которой проходила в 2007–2011 годах. Однако подрядчик не провел приемочные испытания станков и не осуществил подготовку их серийного производства, считают в правоохранительных органах. При этом неустановленные сотрудники Минпромторга сфальсифицировали акт сдачи-приемки работ. По данным следствия, ущерб составил около 110 млн рублей.

Источники в оборонно-промышленном комплексе рассказали «Известиям», что в начале 2011 года Минпромторг заказал нескольким предприятиям разработку высокоточных станков двойного назначения — для производства как гражданской, так и военной продукции. К ним относятся заказы и ООО «ТД «РСЗ».

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ИСТОЧНИК KP.RU