С рязанской дороги собрали полтора мешка разбросанного женского белья

7 Июль 2020 2020-07-07T10:53:16+03:00

Бюстгалтеры и другие вещи были разрезаны на кусочки. Собирать их пришлось сотрудникам сельской администрации

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Тема разбросанного по дороге в Захаровском районе нижнего белья получила продолжение. Ситуацию прокомментировал глава Плахинского сельского поселения Юрий Демидов. По его словам, разрезанные бюстгалтеры и другие женские вещи днем 6 июля собрали сотрудники администрации:

- После обеда все сотрудники сельской администрации в рабочей одежде вышли и убрали эти разрезанные на кусочки женские вещи. Получился один большой мусорный мешок битком и еще полмешка. Я крайне возмущен поступком того, кто это сделал, - высказался Демидов издательству «Пресса».

При этом глава поселения отметил, что обслуживающая дорогу организация «Рязаньагродорстрой» в лице руководителя Алексея Филимонова отказалась наводить порядок, сославшись на выходной.

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ИСТОЧНИК KP.RU