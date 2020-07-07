7 Июль 2020 2020-07-07T10:33:57+03:00

В Оку в Рыбновском районе выпустили молодую стерлядь. Фото: Росрыболовство.

Вырастили рыбу специально для этих целей в учреждении «Главрыбвод»

Изменить размер текста: A A

В реку Оку в Рыбновском районе выпустили молодую стерлядь, сообщает пресс-служба рязанского Росрыболовства. Рыбу вырастили в центральном филиале ФГБУ «Главрыбвод».

Какое количество мальков выпустили в Оку, в ведомстве решили не сообщать.

В Оку в Рыбновском районе выпустили молодую стерлядь. Фото: Росрыболовство.

Напомним, в 2016 году в Оку отправили более 80 тысяч мальков стерляди. Тогда зарыбление проводили, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный во время капитального ремонта гидроузла на реке Лыбедь в Рязани. Именно такое предписание чиновникам направило Росрыболовства (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанец выпустил в реку мальков, купленных на пожертвования

Он надеется, что выжившие карпики дадут потомство и постепенно биоресурсы в Ранове восстановятся (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU