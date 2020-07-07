2020-07-07T10:33:57+03:00
Общество

В Оку в Рыбновском районе выпустили молодую стерлядь

Вырастили рыбу специально для этих целей в учреждении «Главрыбвод»
Яков РЫКОВ
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В Оку в Рыбновском районе выпустили молодую стерлядь. Фото: Росрыболовство.В Оку в Рыбновском районе выпустили молодую стерлядь. Фото: Росрыболовство.
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В реку Оку в Рыбновском районе выпустили молодую стерлядь, сообщает пресс-служба рязанского Росрыболовства. Рыбу вырастили в центральном филиале ФГБУ «Главрыбвод».

Какое количество мальков выпустили в Оку, в ведомстве решили не сообщать.

В Оку в Рыбновском районе выпустили молодую стерлядь. Фото: Росрыболовство.

В Оку в Рыбновском районе выпустили молодую стерлядь. Фото: Росрыболовство.

Напомним, в 2016 году в Оку отправили более 80 тысяч мальков стерляди. Тогда зарыбление проводили, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный во время капитального ремонта гидроузла на реке Лыбедь в Рязани. Именно такое предписание чиновникам направило Росрыболовства (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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