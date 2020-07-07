В Ласкове Рязанского района с рук кормили дикого кабанчика

7 Июль 2020 2020-07-07T07:38:17+03:00

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Неподалеку от Ласковского озера люди покормили дикого кабанчика с рук. Это видео появилось в сообществе RU_CHP в социальной сети ВКонтакте.

Кормят дикого кабанчика.

На кадрах видеозаписи видно, что молодой кабанчик без страха берет пищу с руки женщины. Комментаторы сразу критически отнеслись к подобной забаве. Одни считают, что это приведет к тому, что привыкнув к подобным подачкам, зверь просто погибнет зимой в дикой природе. Другие же пишут о том, что однажды «такой сочный кусок мяса» станет добычей пьяной компании, которая просто убьет молодого и потерявшего инстинкт самосохранения зверя.

Ранее мы писали о том, что 3 июля на озере Ласковском под Рязанью отдыхающие заметили кабана. А жители Скопинского района уже начали жаловаться на нашествие кабанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU