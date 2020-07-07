От коронавируса вылечились еще более ста рязанцев

7 Июль 2020 2020-07-07T06:47:08+03:00

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В рязанском регионе выздоровели еще 103 человека, из них 36 пациентов проходили лечение в стационаре. Об этом оптимистично сообщила опергруппа при региональном правительстве.

По официальной версии, с начала пандемии в регионе излечились от коронавирусной инфекции 4024 человека. В это число входят те, кто лечился в больничных стенах, и те, кто сумел перебороть инфекцию дома, если болезнь протекала в легкой форме.

Но коронавирус не останавливается в своем проникновении. Четыре населенных пункта впервые появились на карте пандемии: Нармушадь (Шиловский район), Селизово, Токарево ( оба – Касимовский район) и Ольховка (Александро-Невский район).

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ИСТОЧНИК KP.RU