2020-07-06T21:00:21+03:00
Недвижимость

В Росреестре рассказали рязанцам, как обезопасить себя от застройщиков-мошенников

Речь идет о заключении договоров долевого участия в строительстве жилой недвижимости
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В Росреестре рассказали рязанцам, как обезопасить себя от застройщиков-мошенников.В Росреестре рассказали рязанцам, как обезопасить себя от застройщиков-мошенников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязанской области с начала 2020 года специалисты Росреестра зарегистрировали порядка 2840 договоров долевого участия в строительстве жилой недвижимости, сообщает пресс-служба управления.

Специалисты Росреестра напоминают рязанцам, как обезопасить себя перед заключением договоров долевого участия:

- застройщик обязан оформить правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором планируется создавать объект недвижимости. Это обязательное условие, поскольку именно залогом прав застройщика на участок обеспечиваются его обязательства перед дольщиками;

- договор участия в долевом строительстве считается заключенным с момента государственной регистрации.

Важно помнить, что все сведения о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве отражаются в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Эти сведения являются общедоступными и предоставляются любому лицу по запросу. Эту же информацию можно посмотреть на сайте rosreestr.ru/site/ в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» по кадастровому номеру земельного участка.

После формирования запроса, нужно перейти к строке «Права и ограничения». Там открывается список всех зарегистрированных договоров. Если вы нашли номер своего договора, значит все в порядке.

Но! Если сведений о государственной регистрации договора нет на сайте Росреестра, возможно, информация еще не обновлялась на сайте. Найдите строку «Дата обновления информации» и посмотрите, когда были обновлены данные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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